İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Dövlət Agentliyi "Aztelekom"la bağlı araşdırmanı yekunlaşdırıb

    Biznes
    • 26 oktyabr, 2026
    • 14:50
    Dövlət Agentliyi Aztelekomla bağlı araşdırmanı yekunlaşdırıb

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin "Aztelekom" MMC-nin xidmət tarifləri və təklif etdiyi internetin sürəti ilə bağlı apardığı araşdırma və təhlillər yekunlaşıb.

    "Report" bu barədə Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Rəqabət Məcəlləsinin 39.2.1-ci maddəsinin tələbinə əsasən edilən müraciətlər çərçivəsində təbii inhisar subyektlərinin razılıq alınması tələb olunan hərəkətlərinə nəzarət tədbirləri həyata keçirilib.

    Nəzarət tədbirləri trafikin lokallaşdırılması xidməti üzrə yeni tariflərin tətbiq edilməsi və genişzolaqlı internet xidmətləri bazarında minimum internet sürəti ilə bağlı məsələləri əhatə edib.

    Trafikin lokallaşdırılması xidməti üzrə yeni tariflərin tətbiqi üzrə razılıq xidmətin rəqabət qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq eyni vəziyyətdə olan operator və provayderlərə bərabər və ayrı-seçkiliyə yol verilmədən təqdim edilməsi, xidmətin təqdim edilməsi zamanı təbii inhisar subyektinin hərəkətləri (hərəkətsizliyi) səbəbindən rəqib operator və provayderlərin alternativ internet ara bağlantı nöqtələrindən, ara bağlantı xidmətlərindən, CDN operatorları və üçüncü tərəf xidmətlərindən istifadəsinin məhdudlaşdırılmaması, xidmət üzrə tariflərin, qoşulma və müraciətin rədd edilməsi meyarlarının, standart müqavilənin və şikayət prosedurunun təbii inhisar subyektinin rəsmi internet saytında əlçatan formada dərc edilməsi şərtləri ilə verilib.

    Genişzolaqlı internet xidmətləri bazarında minimum internet sürəti ilə bağlı əhali və qeyri-əhali kateqoriyası üzrə giriş səviyyəsində tariflər dəyişdirilmədən saxlanılmaqla Əmr layihəsinin tətbiqinə dair razılıq verilib.

    İnternet xidməti Aztelekom MMC Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    15:42
    Bahrom Aşrafxanov: Azərbaycan və Özbəkistan elmi əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır
    Xarici siyasət
    15:37
    Hikmət Hacıyev: "Le Figaro", demək olar ki, hər gün Azərbaycan əleyhinə saxta materiallar dərc edir
    Xarici siyasət
    15:35
    Azərbaycan Əlcəzairlə neft-kimya məhsullarının ticarətini müzakirə edib
    Energetika
    15:32
    Azərbaycan tomat ixracından gəlirini 10 %-ə yaxın artırıb
    Biznes
    15:30
    Qusev: Azərbaycan "Həmrəylik enerjisi" çərçivəsində Ukraynaya 20-yə yaxın generator verib
    Xarici siyasət
    15:25
    Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan xalqı erməni cəmiyyətindən üzrxahlıq gözləyir
    Digər
    15:19
    Hikmət Hacıyev: İrana hücum edəcək İsrail qüvvələrinin ölkəmizdə olması ilə bağlı CNN-in xəbəri yalan idi
    Media
    15:17
    Foto
    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi "ASAN xidmət" mərkəzi ilə tanış olub
    Daxili siyasət
    15:17
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 100-dən çox kənd və qəsəbənin ərazi planlaşdırılması başa çatdırılıb
    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti