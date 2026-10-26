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    Bakıda "Sülhün dili və dezinformasiyaya qarşı mübarizə" mövzusunda xüsusi sessiya keçirilir

    Media
    • 26 oktyabr, 2026
    • 15:09
    Bakıda Sülhün dili və dezinformasiyaya qarşı mübarizə mövzusunda xüsusi sessiya keçirilir

    "Bakı Mədəniyyət və Media Dialoqu Platforması" çərçivəsində "Sülhün dili və dezinformasiyaya qarşı mübarizə" mövzusunda xüsusi sessiya keçirilir.

    "Report"un məlumatına görə, sessiyada Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, mədəniyyət naziri Adil Kərimli, bir sıra diplomatik korpus nümayəndələri, media mənsubları iştirak edir.

    Hikmət Hacıyev Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası (PA) Media Həmrəyliyi Dezinformasiya ilə mübarizə
    В Баку проходит специальная сессия на тему "Язык мира и борьба с дезинформацией"
    Special session on language of peace, combating disinformation underway in Baku
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