Bakıda "Sülhün dili və dezinformasiyaya qarşı mübarizə" mövzusunda xüsusi sessiya keçirilir
Media
- 26 oktyabr, 2026
- 15:09
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"Bakı Mədəniyyət və Media Dialoqu Platforması" çərçivəsində "Sülhün dili və dezinformasiyaya qarşı mübarizə" mövzusunda xüsusi sessiya keçirilir.
"Report"un məlumatına görə, sessiyada Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, mədəniyyət naziri Adil Kərimli, bir sıra diplomatik korpus nümayəndələri, media mənsubları iştirak edir.
В Баку проходит специальная сессия на тему "Язык мира и борьба с дезинформацией"
Special session on language of peace, combating disinformation underway in Baku
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