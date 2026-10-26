В Баку проходит специальная сессия на тему "Язык мира и борьба с дезинформацией"
Медиа
- 26 октября, 2026
- 15:15
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В рамках "Бакинской платформы диалога культуры и медиа" проходит специальная сессия на тему "Язык мира и борьба с дезинформацией".
Как сообщает Report, в сессии принимают участие помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, министр культуры Адиль Керимли, ряд представителей дипломатического корпуса и представители медиа.
Bakıda "Sülhün dili və dezinformasiyaya qarşı mübarizə" mövzusunda xüsusi sessiya keçirilir
Special session on language of peace, combating disinformation underway in Baku
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