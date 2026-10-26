В Баку проходит специальная сессия на тему "Язык мира и борьба с дезинформацией"

В рамках "Бакинской платформы диалога культуры и медиа" проходит специальная сессия на тему "Язык мира и борьба с дезинформацией".

Как сообщает Report, в сессии принимают участие помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, министр культуры Адиль Керимли, ряд представителей дипломатического корпуса и представители медиа.