İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Mahmud Qurbanov: "Əsas məqsəd kənarda qalan futbolçuları itirməməkdir"

    Futbol
    • 26 oktyabr, 2026
    • 14:43
    Mahmud Qurbanov: Əsas məqsəd kənarda qalan futbolçuları itirməməkdir

    Azərbaycanın U-18 millisində əsas məqsəd U-17 və U-19 yığmalarından kənarda qalan futbolçuların itirilməməsidir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında komandanın baş məşqçisi Mahmud Qurbanov deyib.

    O, növbəti planlar haqqında fikirlərini bölüşüb:

    "U-17 və U-19 yığmalarının rəsmi oyunları bitəndən sonra bir toplanış etmək istəyirik. Bu il rəsmi yarış yoxdur. Əsas məqsədimiz U-17 ilə U-19 yığmalarından kənarda qalan, heyətə düşə bilməyən futbolçuları itirməməkdir. Onlar da oynamalıdırlar. Fikrimiz var ki, toplanış təşkil edək və yoldaşlıq oyunları keçirək. Hələ ki rəqiblərin kimliyini bilmirik".

    M.Qurbanov heyətin formalaşdırılması prosesinə də toxunub:

    "Heyəti hələ yığmamışıq, oyunlara baxırıq. Bəzi 2009-cu il təvəllüdlü futbolçular U-19 yığmasındadır. Kənarda qalan oyunçuları da izləyirik. Xaricdəki futbolçularla Bəxtiyar Musayevin rəhbərlik etdiyi skaut departamenti maraqlanır. Ehtiyac yaransa, dərhal dəvət edəcəyik".

    Mahmud Qurbanov Azərbaycanın U-18 millisi
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    15:48
    Azərbaycan Yaponiya vətəndaşları üçün vizasız rejimi uzada bilər
    Xarici siyasət
    15:42
    Bahrom Aşrafxanov: Azərbaycan və Özbəkistan elmi əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır
    Xarici siyasət
    15:37
    Hikmət Hacıyev: "Le Figaro", demək olar ki, hər gün Azərbaycan əleyhinə saxta materiallar dərc edir
    Xarici siyasət
    15:35
    Azərbaycan Əlcəzairlə neft-kimya məhsullarının ticarətini müzakirə edib
    Energetika
    15:32
    Azərbaycan tomat ixracından gəlirini 10 %-ə yaxın artırıb
    Biznes
    15:30
    Qusev: Azərbaycan "Həmrəylik enerjisi" çərçivəsində Ukraynaya 20-yə yaxın generator verib
    Xarici siyasət
    15:25
    Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan xalqı erməni cəmiyyətindən üzrxahlıq gözləyir
    Digər
    15:19
    Hikmət Hacıyev: İrana hücum edəcək İsrail qüvvələrinin ölkəmizdə olması ilə bağlı CNN-in xəbəri yalan idi
    Media
    15:17
    Foto
    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi "ASAN xidmət" mərkəzi ilə tanış olub
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti