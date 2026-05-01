Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Кубок Президента 2026: Награждены победители последнего дня соревнований

    Состоялась церемония награждения победителей последнего дня соревнований международной регаты "Кубок президента 2026", посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает корреспондент Report, представители Азербайджана завершили последний день соревнований в Мингячевире с 1 золотой, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.

    Сегодня в соревнованиях на двухместном каяке на дистанции 200 метров среди спортсменов 2008-2009 годов рождения дуэт Тенгиз Гагнидзе – Гияс Ахмедов завоевал золотую, а Нияз Меликов - Иван Воробянски - серебряную медаль.

    Дуэт Сянан Джафарзаде – Тахир Мовсумов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях на двухместном каяке на дистанции 1 000 метров среди спортсменов 2010-2011 годов рождения.

    Дуэт Азер Ильясов – Тунар Мамедзаде также завоевал бронзу в соревнованиях на двухместном каяке на дистанции 1 500 метров среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.

    В общей сложности Азербайджан завершил международный турнир с 9 медалями.

    Отметим, что в соревнованиях, организованных совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана, приняли участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

    Кубок Президента Золотые и серебряные медали Мингячевир
    Фото
    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей