Кубок Президента 2026: Награждены победители последнего дня соревнований

Состоялась церемония награждения победителей последнего дня соревнований международной регаты "Кубок президента 2026", посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает корреспондент Report, представители Азербайджана завершили последний день соревнований в Мингячевире с 1 золотой, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.

Сегодня в соревнованиях на двухместном каяке на дистанции 200 метров среди спортсменов 2008-2009 годов рождения дуэт Тенгиз Гагнидзе – Гияс Ахмедов завоевал золотую, а Нияз Меликов - Иван Воробянски - серебряную медаль.

Дуэт Сянан Джафарзаде – Тахир Мовсумов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях на двухместном каяке на дистанции 1 000 метров среди спортсменов 2010-2011 годов рождения.

Дуэт Азер Ильясов – Тунар Мамедзаде также завоевал бронзу в соревнованиях на двухместном каяке на дистанции 1 500 метров среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.

В общей сложности Азербайджан завершил международный турнир с 9 медалями.

Отметим, что в соревнованиях, организованных совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана, приняли участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.