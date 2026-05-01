Задержаны кибермошенники, обманувшие сотни граждан под видом банковских работников

Правоохранители Азербайджана задержали двух молодых людей – 24-летнего Джавида и 20-летнего Эльшана Агаевых – подозреваемых в масштабном кибермошенничестве под видом банковских услуг.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана, злоумышленники создавали в социальных сетях поддельные страницы, имитирующие официальные аккаунты банков и небанковских кредитных организаций.

По данным следствия, они привлекали потенциальных жертв с помощью платной рекламы, а затем, представляясь сотрудниками кредитных отделов, предлагали выгодные условия, низкие комиссии и кредиты без поручителей. Введенные в заблуждение граждане передавали мошенникам данные своих банковских карт, включая срок действия, CVV-коды и одноразовые пароли (OTP).

Похищенные средства переводились на различные банковские счета и электронные кошельки, после чего обналичивались.

Задержанные признались, что таким способом получили доступ к данным сотен граждан Азербайджана.

По факту возбуждено уголовное дело. Джавиду Агаеву предъявлено обвинение, в отношении него по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении Эльшана Агаева следственные действия продолжаются.