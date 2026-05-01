Azərbaycanda bəzi ilkin qablaşdırılmalar 5 illik müddətə idxal gömrük rüsumundan azad edilib
Biznes
- 01 may, 2026
- 19:34
Nazirlər Kabineti 17 noyabr 2017-ci il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş "Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri"ndə dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, netto çəkisi 20 kiloqramdan az olmayan ilkin qablaşdırılmalar 2030-cü ilin sonuna qədər idxal gömrük rüsumundan azad edilib. Digər qablaşdırmalarda isə 15 %-lə gömrük rüsumuna cəlb ediləcək.
Qərar bu gündən qüvvəyə minib.
23:31
SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcəkRegion
23:14
TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
22:56
Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcəkDigər ölkələr
22:34
Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edibİnfrastruktur
22:30
Əraqçi Lavrov ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edibRegion
22:17
Naxçıvan Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinə yeni sədr təyin olunubDaxili siyasət
22:14
Ceyhun Məmmədov: AP-nin qəbul etdiyi qətnamədə əksini tapan məqamlar tamamilə absurddurDaxili siyasət
21:59
Deputat: Azərbaycan Avropa Parlamentinə adekvat cavab verib, aydın mesaj göndəribDaxili siyasət
21:45