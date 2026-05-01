İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanda bəzi ilkin qablaşdırılmalar 5 illik müddətə idxal gömrük rüsumundan azad edilib

    Biznes
    • 01 may, 2026
    • 19:34
    Azərbaycanda bəzi ilkin qablaşdırılmalar 5 illik müddətə idxal gömrük rüsumundan azad edilib

    Nazirlər Kabineti 17 noyabr 2017-ci il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş "Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri"ndə dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, netto çəkisi 20 kiloqramdan az olmayan ilkin qablaşdırılmalar 2030-cü ilin sonuna qədər idxal gömrük rüsumundan azad edilib. Digər qablaşdırmalarda isə 15 %-lə gömrük rüsumuna cəlb ediləcək.

    Qərar bu gündən qüvvəyə minib.

    В Азербайджане изменились ставки импортных и экспортных таможенных пошлин

    Son xəbərlər

    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    22:30

    Əraqçi Lavrov ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

    Region
    22:17

    Naxçıvan Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinə yeni sədr təyin olunub

    Daxili siyasət
    22:14

    Ceyhun Məmmədov: AP-nin qəbul etdiyi qətnamədə əksini tapan məqamlar tamamilə absurddur

    Daxili siyasət
    21:59

    Deputat: Azərbaycan Avropa Parlamentinə adekvat cavab verib, aydın mesaj göndərib

    Daxili siyasət
    21:45

    Azərbaycan QHT-ləri Ermənistana gedən Avropa liderlərinə açıq məktub yazıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti