JP: İsrail husilərə hücum üçün ABŞ vasitəsilə Ər-Riyada məlumat ötürür
- 22 oktyabr, 2026
- 21:46
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İsrail hərbçiləri ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə Səudiyyə Ərəbistanına Yəməndəki üsyançı "Ənsar Allah" hərəkatına (husilərə) qarşı hərbi əməliyyatına dəstək verə biləcək kəşfiyyat məlumatları ötürürlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Jerusalem Post" (JP) məlumatlı mənbəyə istinadən yazıb.
"Cümə axşamı hərbi idarənin nümayəndəsi təsdiqləyib ki, İsrail Müdafiə Ordusundan əhəmiyyətli həcmdə kəşfiyyat məlumatları husilərə qarşı döyüş əməliyyatlarını dəstəkləmək üçün əvvəlki kimi Amerika tərəfi vasitəsilə Səudiyyə Ərəbistanına göndərilir", - nəşr bildirib.
Beləliklə, JPost-un həmsöhbətinin izahına görə, İsrail rəhbərliyi gələcəkdə ona qarşı düşmənçilik fəaliyyəti planlaşdıran rəqibinin döyüş potensialını zəiflədir. Bundan əlavə, İsrail tərəfi regionda qarşıdurma zamanı istifadə olunan silahlı mübarizə üsullarını və taktiki gedişləri təhlil edir.
Mənbə həmçinin qeyd edib ki, regionun digər dövlətləri Ər-Riyadın husilərə qarşı keçirdiyi əməliyyatı diqqətlə izləyir və oxşar silahlı qruplaşmaların onlara qarşı da istifadə oluna biləcəyindən narahatlıq keçirirlər.