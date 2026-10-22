JPost: Израиль через США передает Саудовской Аравии разведданные для ударов по хуситам

Израильские военные при посредничестве США передают Саудовской Аравии разведывательную информацию, способную оказать поддержку ее военной операции против йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Как передает Report, об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на осведомленный источник.

"В четверг представитель военного ведомства подтвердил, что существенный объем разведывательных данных от Армии обороны Израиля по-прежнему направляется через американскую сторону в Саудовскую Аравию для поддержки ее боевых операций против хуситов", - передает издание.

Таким образом израильское руководство, пояснил собеседник JPost, "подрывает боевой потенциал противника Израиля", который в перспективе готовит враждебные действия против него. Помимо этого, израильская сторона анализирует способы ведения вооруженной борьбы и тактические приемы, используемые в ходе регионального противостояния.

Источник также отметил, что другие государства региона внимательно наблюдают за операцией Эр-Рияда против хуситов, и выражают обеспокоенность тем, что аналогичные вооруженные формирования могут быть использованы и против них.