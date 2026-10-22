Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    JPost: Израиль через США передает Саудовской Аравии разведданные для ударов по хуситам

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 21:34
    JPost: Израиль через США передает Саудовской Аравии разведданные для ударов по хуситам

    Израильские военные при посредничестве США передают Саудовской Аравии разведывательную информацию, способную оказать поддержку ее военной операции против йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

    Как передает Report, об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на осведомленный источник.

    "В четверг представитель военного ведомства подтвердил, что существенный объем разведывательных данных от Армии обороны Израиля по-прежнему направляется через американскую сторону в Саудовскую Аравию для поддержки ее боевых операций против хуситов", - передает издание.

    Таким образом израильское руководство, пояснил собеседник JPost, "подрывает боевой потенциал противника Израиля", который в перспективе готовит враждебные действия против него. Помимо этого, израильская сторона анализирует способы ведения вооруженной борьбы и тактические приемы, используемые в ходе регионального противостояния.

    Источник также отметил, что другие государства региона внимательно наблюдают за операцией Эр-Рияда против хуситов, и выражают обеспокоенность тем, что аналогичные вооруженные формирования могут быть использованы и против них.

    Саудовская Аравия Государство Израиль Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Движение Ансар Аллах (хуситы)
    JP: İsrail husilərə hücum üçün ABŞ vasitəsilə Ər-Riyada məlumat ötürür
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    22:57
    Зеленский: Между мной и Трампом нет личной вражды
    Другие страны
    22:51
    Азербайджан намерен развивать межпарламентское сотрудничество с Эстонией
    Внешняя политика
    22:42
    Первый женский клубный чемпионат мира по футболу пройдет в США
    Футбол
    22:38
    Зеленский раскрыл, какие варианты гарантий безопасности рассматривает Киев
    Другие страны
    22:31
    Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы и незаконного оборота оружия
    Внешняя политика
    22:23
    Арда Гюлер продлил контракт с мадридским "Реалом"
    Футбол
    22:20
    Украина и Финляндия подписали соглашения на €300 млн
    Другие страны
    22:15
    Зеленский: США пока не восстановили полностью работу Starlink в Украине
    Другие страны
    22:07
    Совет по медиа и вещанию осудил распространение в турецкой прессе фейков об Азербайджане
    Медиа
    Лента новостей