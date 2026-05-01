В Азербайджане изменились ставки импортных и экспортных таможенных пошлин

Кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин", утвержденные постановлением от 17 ноября 2017 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, первичная упаковка нетто-весом не менее 20 килограммов освобождена от импортной таможенной пошлины до конца 2030 года. В других упаковках будет взиматься таможенная пошлина в размере 15%.

Постановление вступило в силу с сегодняшнего дня.