В Азербайджане изменились ставки импортных и экспортных таможенных пошлин
Бизнес
- 01 мая, 2026
- 19:48
Кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин", утвержденные постановлением от 17 ноября 2017 года.
Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.
Согласно постановлению, первичная упаковка нетто-весом не менее 20 килограммов освобождена от импортной таможенной пошлины до конца 2030 года. В других упаковках будет взиматься таможенная пошлина в размере 15%.
Постановление вступило в силу с сегодняшнего дня.
