    В Азербайджане изменились ставки импортных и экспортных таможенных пошлин

    01 мая, 2026
    • 19:48
    В Азербайджане изменились ставки импортных и экспортных таможенных пошлин

    Кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин", утвержденные постановлением от 17 ноября 2017 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

    Согласно постановлению, первичная упаковка нетто-весом не менее 20 килограммов освобождена от импортной таможенной пошлины до конца 2030 года. В других упаковках будет взиматься таможенная пошлина в размере 15%.

    Постановление вступило в силу с сегодняшнего дня.

    Кабинет министров Али Асадов
    Azərbaycanda bəzi ilkin qablaşdırılmalar 5 illik müddətə idxal gömrük rüsumundan azad edilib

