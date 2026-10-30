В Аргентине начали проверку обстоятельств выезда Болсонару из Бразилии

Федеральная судья Аргентины Мария Капучетти запросила у миграционных властей сведения о въезде в страну бразильского сенатора Флавиу Болсонару, который покинул Бразилию вопреки судебному запрету.

Как передает Report со ссылкой на телеканал A24, судья также распорядилась сохранить записи камер видеонаблюдения в аэропорту города Пуэрто-Игуасу, откуда Болсонару вместе с семьей вылетел в Эквадор, чтобы затем отправиться в США.

Кроме того, Капучетти потребовала от правительства Аргентины сообщить, уведомляли ли бразильские власти официальным путем о процессуальном статусе сенатора и действовавших в отношении него ограничениях.

Судья удовлетворила ходатайства прокурора Паломы Очоа, которая изучает жалобу активиста Рабочей партии Габриэля Солано.

В своем обращении Солано потребовал расследовать возможные факты укрывательства, злоупотребления властью, ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, а также хищения и растраты государственных средств.