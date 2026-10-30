Очередная группа переселенцев отправилась в Агдам и Ходжавенд

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается процесс "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, на данном этапе в город Агдам переселились 70 семей (238 человек), а в село Гузейхырман Ходжавендского района - 8 семей (34 человека).

Ранее эти семьи временно проживали в различных регионах страны, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Вернувшиеся на родную землю жители выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку.

Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую армию, героических военнослужащих и офицеров, освободивших территории от оккупации, и почтили память погибших в ходе боевых действий.