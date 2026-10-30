Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Очередная группа переселенцев отправилась в Агдам и Ходжавенд

    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 06:51
    Очередная группа переселенцев отправилась в Агдам и Ходжавенд

    В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается процесс "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории.

    Как сообщает Report, на данном этапе в город Агдам переселились 70 семей (238 человек), а в село Гузейхырман Ходжавендского района - 8 семей (34 человека).

    Ранее эти семьи временно проживали в различных регионах страны, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Вернувшиеся на родную землю жители выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку.

    Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую армию, героических военнослужащих и офицеров, освободивших территории от оккупации, и почтили память погибших в ходе боевых действий.

    Очередная группа переселенцев отправилась в Агдам и Ходжавенд
    Очередная группа переселенцев отправилась в Агдам и Ходжавенд
    Очередная группа переселенцев отправилась в Агдам и Ходжавенд
    Очередная группа переселенцев отправилась в Агдам и Ходжавенд
    Ильхам Алиев Великое возвращение Вынужденные переселенцы
    Фото
    Ağdam və Xocavəndə növbəti köç karvanları yola salınıb
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    07:15
    Жительница Агдама: Как жаль, что родители не дожили до нашего возвращения
    Внутренняя политика
    06:51
    Фото
    Очередная группа переселенцев отправилась в Агдам и Ходжавенд
    Внутренняя политика
    06:49
    В Аргентине начали проверку обстоятельств выезда Болсонару из Бразилии
    Другие страны
    06:11
    Вэнс намерен изучить секретные материалы США об НЛО
    Другие страны
    05:40
    Главный тренер "Манчестер Юнайтед": Мне не нужны никакие гарантии
    Футбол
    05:24
    Вэнс заявил, что Трамп не допустит затяжной войны с Ираном
    Другие страны
    04:51
    Binance заморозила более $2,5 млрд после предполагаемой хакерской атаки
    Финансы
    04:25
    WSJ: Главе Белого дома представили варианты новых ударов по Ирану
    Другие страны
    03:45
    В Венесуэле назначили нового главу МИД
    Другие страны
    Лента новостей