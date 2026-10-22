İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Vaqif Sadıqov etimadnaməsini İsveçrə prezidentinə təqdim edib

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2026
    • 21:30
    Vaqif Sadıqov etimadnaməsini İsveçrə prezidentinə təqdim edib

    Bu gün Azərbaycanın İsveçrədəki səfiri Vaqif Sadıqov etimadnaməsini İsveçrə Konfederasiyasının prezidenti Gi Parmelinə təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İsveçrədəki səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    Söhbət zamanı ikitərəfli münasibətlər, xüsusilə iqtisadi və investisiya əlaqələrinin genişləndirilməsinə, İsveçrə şirkətlərinin Azərbaycandakı layihələrdə iştirakının təşviqinə xüsusi diqqət yetirilməklə, Cənubi Qafqazda gedən proseslər və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin 4 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə Vaqif İsmayıl oğlu Sadıqov Azərbaycanın İsveçrədə səfiri təyin edilib.

    Vaqif Sadıqov Gi Parmelin Azərbaycan-İsveçrə münasibətləri
    Вагиф Садыгов вручил верительные грамоты президенту Швейцарии
    Vagif Sadigov presents credentials to Swiss president
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    22:57
    Neftçalada 3 yaşlı uşaq traktorun qoşqusunun altında qalaraq ölüb
    Hadisə
    22:55
    Azərbaycan Estoniya ilə parlamentlərarası dialoqun inkişafında maraqlıdır
    Xarici siyasət
    22:37
    Foto
    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri dünya çempionatında iştirak edəcək güləşçilərimizə uğurlar arzulayıb
    Fərdi
    22:21
    Ukrayna müharibədən sonra təhlükəsizlik təminatlarının üç variantını nəzərdən keçirir
    Digər ölkələr
    22:14
    Zelenski: Tramp ilə aramda şəxsi ədavət yoxdur
    Digər ölkələr
    22:11
    Azərbaycan BMT-də mina təhlükəsi və qanunsuz silah dövriyyəsi məsələsini qaldırıb
    Xarici siyasət
    22:08
    Qadın futbol klubları arasında ilk dünya çempionatı ABŞ-də keçiriləcək
    Futbol
    22:02
    "Real" Arda Gülərlə 5 illik müqavilə imzalayıb
    Futbol
    22:02
    Ukrayna və Finlandiya arasında 300 milyon avroluq yeddi saziş imzalanıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti