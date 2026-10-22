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    Вагиф Садыгов вручил верительные грамоты президенту Швейцарии

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2026
    • 21:48
    Вагиф Садыгов вручил верительные грамоты президенту Швейцарии

    Посол Азербайджана в Швейцарии Вагиф Садыгов вручил верительные грамоты президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену.

    Как сообщает Report, об этом дипмиссия сообщила в соцсети Х.

    Напомним, что Вагиф Садыгов распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 4 сентября назначен послом в Швейцарии.

    Вагиф Садыгов Ги Пармелен Верительные грамоты Посольство Азербайджана
    Vaqif Sadıqov etimadnaməsini İsveçrə prezidentinə təqdim edib
    Vagif Sadigov presents credentials to Swiss president
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