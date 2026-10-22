İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Brüssel sakini itkin düşənlərin axtarışı ilə bağlı İrəvanı Bakı ilə əməkdaşlığa çağırıb

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2026
    • 21:32
    Brüssel sakini itkin düşənlərin axtarışı ilə bağlı İrəvanı Bakı ilə əməkdaşlığa çağırıb

    Ermənistan münaqişə zamanı itkin düşmüş şəxslərin axtarışı məsələsində Azərbaycanla əməkdaşlıq etməlidir.

    Bu barədə "Report"un Avropa bürosuna, Belçikanın paytaxtında itkin düşmüş şəxslərin ailələrinin təşkil etdiyi aksiyada Brüsselin gənc sakini Boris bildirib.

    "İtkin düşənlərin axtarışı həmişə vacibdir, hətta söhbət başqa ölkələrin insanlarından getsə belə. Onlara kömək etmək üçün maksimum səy göstərmək lazımdır", - o deyib.

    Boris etiraf edib ki, aksiya iştirakçıları ilə rastlaşana qədər bu münaqişə barədə heç nə bilmirdi, lakin vurğulayıb ki, faciənin hansı ölkədə baş verməsindən asılı olmayaraq, itkin düşənlərin ailələrinə kömək vacib bir vəzifə olaraq qalmalıdır.

    Əsir və itkin düşmüş Qarabağ İtkin Ailələri İctimai Birliyi
    Житель Брюсселя призвал к сотрудничеству в поиске пропавших без вести
    Brussels resident calls for cooperation in search for missing persons
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    22:57
    Neftçalada 3 yaşlı uşaq traktorun qoşqusunun altında qalaraq ölüb
    Hadisə
    22:55
    Azərbaycan Estoniya ilə parlamentlərarası dialoqun inkişafında maraqlıdır
    Xarici siyasət
    22:37
    Foto
    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri dünya çempionatında iştirak edəcək güləşçilərimizə uğurlar arzulayıb
    Fərdi
    22:21
    Ukrayna müharibədən sonra təhlükəsizlik təminatlarının üç variantını nəzərdən keçirir
    Digər ölkələr
    22:14
    Zelenski: Tramp ilə aramda şəxsi ədavət yoxdur
    Digər ölkələr
    22:11
    Azərbaycan BMT-də mina təhlükəsi və qanunsuz silah dövriyyəsi məsələsini qaldırıb
    Xarici siyasət
    22:08
    Qadın futbol klubları arasında ilk dünya çempionatı ABŞ-də keçiriləcək
    Futbol
    22:02
    "Real" Arda Gülərlə 5 illik müqavilə imzalayıb
    Futbol
    22:02
    Ukrayna və Finlandiya arasında 300 milyon avroluq yeddi saziş imzalanıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti