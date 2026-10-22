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    Житель Брюсселя призвал к сотрудничеству в поиске пропавших без вести

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2026
    • 20:41
    Житель Брюсселя призвал к сотрудничеству в поиске пропавших без вести

    Азербайджан и Армения должны взаимодействовать в вопросе поиска лиц, пропавших без вести в ходе конфликта.

    Об этом европейскому бюро Report заявил молодой житель Брюсселя по имени Борис, который вместе с сестрой Сашей остановился у места проведения акции семей пропавших без вести, организованной в бельгийской столице.

    "Поиск пропавших без вести всегда важен, даже если речь идет о людях из других стран. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы помочь им", - сказал он.

    По словам Бориса, для решения этой проблемы правительствам Азербайджана и Армении необходимо договориться и совместно работать над поиском пропавших без вести.

    Он признался, что до встречи с участниками акции ничего не знал об этом конфликте, однако подчеркнул, что помощь семьям пропавших без вести должна оставаться важной задачей независимо от того, в какой стране произошла трагедия.

    "Если правительства смогут что-то сделать, чтобы помочь найти этих людей, это было бы замечательно", - отметил он.

    Пропавшие без вести Брюссель
    Brussels resident calls for cooperation in search for missing persons
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