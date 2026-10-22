Житель Брюсселя призвал к сотрудничеству в поиске пропавших без вести

Азербайджан и Армения должны взаимодействовать в вопросе поиска лиц, пропавших без вести в ходе конфликта.

Об этом европейскому бюро Report заявил молодой житель Брюсселя по имени Борис, который вместе с сестрой Сашей остановился у места проведения акции семей пропавших без вести, организованной в бельгийской столице.

"Поиск пропавших без вести всегда важен, даже если речь идет о людях из других стран. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы помочь им", - сказал он.

По словам Бориса, для решения этой проблемы правительствам Азербайджана и Армении необходимо договориться и совместно работать над поиском пропавших без вести.

Он признался, что до встречи с участниками акции ничего не знал об этом конфликте, однако подчеркнул, что помощь семьям пропавших без вести должна оставаться важной задачей независимо от того, в какой стране произошла трагедия.

"Если правительства смогут что-то сделать, чтобы помочь найти этих людей, это было бы замечательно", - отметил он.