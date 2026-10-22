Kişi voleybolçular arasında Super Liqanın 2026/2027 mövsümünə sabah start veriləcək
- 22 oktyabr, 2026
- 21:11
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Kişi voleybolçuların Super Liqasında 2026/2027 mövsümünə oktyabrın 23-də start veriləcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.
İlk turun oyunları oktyabrın 23-24-də keçiriləcək.
Turun ilk günü Gənclər və İdman Nazirliyinin voleybol mərkəzində iki qarşılaşma baş tutacaq.
Saat 16:00-da "Azərreyl" və "Gənclər", 18:00-da isə "Murov Az Terminal" və "Ordu" komandaları qarşılaşacaqlar.
I turun son oyunu oktyabrın 24-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək. Saat 17:00-da "Xilasedici" və "Neftçi" komandaları üz-üzə gələcəklər.
Qeyd edək ki, kişi voleybolçuların Super Liqasında oyunlar dairəvi sistem üzrə, ev-səfər prinsipi ilə iki dövrədə təşkil olunacaq.
İki dövrənin yekununda turnir cədvəlinin ilk dörd pilləsində qərarlaşacaq komandalar pley-off mərhələsində iştirak hüququ qazanacaqlar.