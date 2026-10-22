İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Azərbaycanın qadın FIFA referisi Fəridə Lütfəliyeva UEFA tərəfindən təyinat alıb

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2026
    • 21:31
    Azərbaycanın qadın FIFA referisi Fəridə Lütfəliyeva UEFA tərəfindən təyinat alıb

    Azərbaycanın qadın FIFA referisi Fəridə Lütfəliyeva UEFA tərəfindən təyinat alıb.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.

    O, Gürcüstanda keçiriləcək qadınlar arasında U-17 Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin B4 qrupunda iki oyunun baş hakimi olacaq.

    Fəridə Lütfəliyeva oktyabrın 25-də Uels - Lüksemburq, 31-də isə Lüksemburq - Gürcüstan qarşılaşmalarını idarə edəcək.

    Bundan əlavə, referi oktyabrın 28-də Uels - Gürcüstan oyununda dördüncü hakim olacaq.

    Günlürə Əkbərzadə isə hər üç oyunda köməkçi hakim funksiyasını yerinə yetirəcək.

    Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) FIFA referisi
    Рефери ФИФА из Азербайджана Фарида Лютфалиева получила назначение на матчи отбора ЧЕ
    Azerbaijani FIFA referee Farida Lutfaliyeva appointed to UEFA U-17 Women's EURO qualifiers
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