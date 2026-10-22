Azərbaycanın qadın FIFA referisi Fəridə Lütfəliyeva UEFA tərəfindən təyinat alıb
Futbol
- 22 oktyabr, 2026
- 21:31
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Azərbaycanın qadın FIFA referisi Fəridə Lütfəliyeva UEFA tərəfindən təyinat alıb.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.
O, Gürcüstanda keçiriləcək qadınlar arasında U-17 Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin B4 qrupunda iki oyunun baş hakimi olacaq.
Fəridə Lütfəliyeva oktyabrın 25-də Uels - Lüksemburq, 31-də isə Lüksemburq - Gürcüstan qarşılaşmalarını idarə edəcək.
Bundan əlavə, referi oktyabrın 28-də Uels - Gürcüstan oyununda dördüncü hakim olacaq.
Günlürə Əkbərzadə isə hər üç oyunda köməkçi hakim funksiyasını yerinə yetirəcək.
Рефери ФИФА из Азербайджана Фарида Лютфалиева получила назначение на матчи отбора ЧЕ
Azerbaijani FIFA referee Farida Lutfaliyeva appointed to UEFA U-17 Women's EURO qualifiers
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