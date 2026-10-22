Рефери ФИФА из Азербайджана Фарида Лютфалиева получила назначение на матчи отбора ЧЕ
Футбол
- 22 октября, 2026
- 21:58
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Рефери FIFA из Азербайджана Фарида Лютфалиева получила назначения на два матча группы B4 отборочного этапа женского чемпионата Европы U-17, который пройдет в Грузии.
Об этом Report сообщили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Согласно информации, Ф. Люфталиева будет главным арбитром матчей Уэльс - Люксембург (25 октября) и Люксембург - Грузия (31 октября).
Она также будет выполнять функции четвертого судьи в матче Уэльс - Грузия, который пройдет 28 октября.
Кроме того, Гюльнура Акперзаде будет ассистентом арбитра во всех трех матчах.
Azərbaycanın qadın FIFA referisi Fəridə Lütfəliyeva UEFA tərəfindən təyinat alıb
Azerbaijani FIFA referee Farida Lutfaliyeva appointed to UEFA U-17 Women's EURO qualifiers
Последние новости
22:57
Зеленский: Между мной и Трампом нет личной враждыДругие страны
22:51
Азербайджан намерен развивать межпарламентское сотрудничество с ЭстониейВнешняя политика
22:42
Первый женский клубный чемпионат мира по футболу пройдет в СШАФутбол
22:38
Зеленский раскрыл, какие варианты гарантий безопасности рассматривает КиевДругие страны
22:31
Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы и незаконного оборота оружияВнешняя политика
22:23
Арда Гюлер продлил контракт с мадридским "Реалом"Футбол
22:20
Украина и Финляндия подписали соглашения на €300 млнДругие страны
22:15
Зеленский: США пока не восстановили полностью работу Starlink в УкраинеДругие страны
22:07
Совет по медиа и вещанию осудил распространение в турецкой прессе фейков об АзербайджанеМедиа