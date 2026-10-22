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    Рефери ФИФА из Азербайджана Фарида Лютфалиева получила назначение на матчи отбора ЧЕ

    Футбол
    • 22 октября, 2026
    • 21:58
    Рефери ФИФА из Азербайджана Фарида Лютфалиева получила назначение на матчи отбора ЧЕ

    Рефери FIFA из Азербайджана Фарида Лютфалиева получила назначения на два матча группы B4 отборочного этапа женского чемпионата Европы U-17, который пройдет в Грузии.

    Об этом Report сообщили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

    Согласно информации, Ф. Люфталиева будет главным арбитром матчей Уэльс - Люксембург (25 октября) и Люксембург - Грузия (31 октября).

    Она также будет выполнять функции четвертого судьи в матче Уэльс - Грузия, который пройдет 28 октября.

    Кроме того, Гюльнура Акперзаде будет ассистентом арбитра во всех трех матчах.

    Фарида Лютфалиева Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Чемпионат Европы U17
    Azərbaycanın qadın FIFA referisi Fəridə Lütfəliyeva UEFA tərəfindən təyinat alıb
    Azerbaijani FIFA referee Farida Lutfaliyeva appointed to UEFA U-17 Women's EURO qualifiers
    44 filmi
    44 filmi

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