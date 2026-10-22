Рефери ФИФА из Азербайджана Фарида Лютфалиева получила назначение на матчи отбора ЧЕ

Рефери FIFA из Азербайджана Фарида Лютфалиева получила назначения на два матча группы B4 отборочного этапа женского чемпионата Европы U-17, который пройдет в Грузии.

Об этом Report сообщили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Согласно информации, Ф. Люфталиева будет главным арбитром матчей Уэльс - Люксембург (25 октября) и Люксембург - Грузия (31 октября).

Она также будет выполнять функции четвертого судьи в матче Уэльс - Грузия, который пройдет 28 октября.

Кроме того, Гюльнура Акперзаде будет ассистентом арбитра во всех трех матчах.