    Prezidentin köməkçisi: Mina təhlükəsi Azərbaycan üçün ciddi çağırış olaraq qalır

    Mina təhlükəsi Azərbaycan üçün ciddi çağırış olaraq qalır.

    "Report"un Xankəndinə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Qarabağ Universitetində diplomatik korpus nümayəndələri qarşısında çıxış edərkən bildirib.

    "Bunlar (minalar - red.) bu ərazilərdə torpağın altına yerləşdirilmiş gizli təhlükədir. Gördüyünüz kimi, buranın gözəl təbiəti var, lakin, təəssüf ki, mina təhlükəsi səbəbindən bir sıra rayonlara çıxışımız yoxdur", - o deyib və qeyd edib ki, Azərbaycan torpaqlarının işğalı dövründə bu ərazilərdə 1,5 milyondan çox mina basdırılıb.

    H.Hacıyev vurğulayıb ki, Azərbaycan ərazisinin, demək olar ki, 12–13 %-i minalarla çirklənib.

    "Hər il (minatəmizləməyə - red.) əhəmiyyətli maliyyə resursları ayrılır, lakin bu iş böyük insan cəsarəti tələb edir. Başqa yol yoxdur - əraziyə yalnız mütəxəssislər çıxır və addım-addım minatəmizləmə işlərini həyata keçirirlər", - o qeyd edib.

    Prezidentin köməkçisi xatırladıb ki, 2020-ci ildən bəri mina partlayışları nəticəsində həlak olan və yaralananların sayı artmaqda davam edir:

    "Bu günə olan vəziyyətə görə, 400-dən çox Azərbaycan vətəndaşı mina partlayışı nəticəsində həlak olub və ya yaralanıb".

    Помощник президента: Минная угроза остается серьезным вызовом для Азербайджана
    Presidential aide: Landmine threat remains serious challenge for Azerbaijan

    Son xəbərlər

    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti