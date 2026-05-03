Samir Məmmədli bodibildinq üzrə Avropa çempionatının mütləq qalibi olub
Fərdi
- 03 may, 2026
- 20:12
Həmyerlimiz Samir Məmmədli 2026-cı ilin bodibildinq üzrə Avropa çempionatında yüksək nəticə əldə edib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, o İspaniyanın Santa-Susanna şəhərində keçirilən bodibildinq üzrə "Master Europe" nominasiyasında mütləq çempion olub.
Qeyd edək ki, əslən Biləsuvar rayonundan olan Samir Məmmədli bundan öncədə bu tipli çempionatlarda yüksək nəticə göstərib.
