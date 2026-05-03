Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингу
Индивидуальные
- 03 мая, 2026
- 20:11
Наш соотечественник Самир Мамедли добился высокого результата на чемпионате Европы по бодибилдингу 2026 года.
Как сообщает муганское бюро Report, на соревнованиях, проходивших в испанском городе Санта-Сусанна, он стал абсолютным чемпионом в номинации Master Europe.
Отметим, что Самир Мамедли, родом из Билясуварского района, и ранее демонстрировал высокие результаты на соревнованиях подобного уровня.
