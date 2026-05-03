Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингу

Наш соотечественник Самир Мамедли добился высокого результата на чемпионате Европы по бодибилдингу 2026 года.

Как сообщает муганское бюро Report, на соревнованиях, проходивших в испанском городе Санта-Сусанна, он стал абсолютным чемпионом в номинации Master Europe.

Отметим, что Самир Мамедли, родом из Билясуварского района, и ранее демонстрировал высокие результаты на соревнованиях подобного уровня.