    Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİB

    Region
    • 03 may, 2026
    • 19:01
    Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİB

    Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İrəvandakı hökumət evində Kanadanın Baş naziri Mark Karni ilə görüşüb.

    "Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, Kanada nümayəndə heyəti 8-ci Avropa Siyasi Birliyi Zirvə Toplantısında iştirak etmək üçün Ermənistana gəlib.

    "Avropa Siyasi Birliyi Zirvə Toplantısında iştirakınıza və ölkəmizə səfərinizə görə sizə təşəkkür etmək istəyirəm. İnanıram ki, iştirakınız bu formatı daha təsirli edəcək, çünki bu, şübhəsiz ki, üfüqləri və perspektivləri genişləndirir", - deyə Paşinyan qeyd edib.

    Karni İran münaqişəsi ilə bağlı Kanadaya göstərdiyi dəstəyə görə Paşinyana və Ermənistan hökumətinə təşəkkür edib.

    Kanadanın baş naziri Aİ monitorinqinin bir hissəsi olaraq Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkilərini dəstəkləməyə hazır olduğunu bildirib. Görüş zamanı həmsöhbətlər Ermənistan və Kanada arasında dostluq münasibətlərinə toxunub və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Kanadanın Baş naziri Mark Karni "Gələcəyi qururuq: Avropada birlik və sabitlik" devizi altında keçirilən Avropa Siyasi İcmasının (ASİ) 8-ci sammitində iştirak etmək üçün İrəvana gedib.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, onu İrəvanın "Zvartnots" hava limanında Ermənistanın Baş nazirinin müavini Tiqran Xaçatryan qarşılayıb.

    Bildirilir ki, Karni sammitə qonaq qismində dəvət olunub və bu tədbirdə iştirak edən qeyri-Avropa ölkəsinin ilk rəhbəridir.

    Qeyd edək ki, mayın 4-də Ermənistan paytaxtında ASİ-nin 8-ci sammiti keçiriləcək. İcmanın ilk sammiti 2022-ci il oktyabrın 6-da Çexiyanın paytaxtı Praqada baş tutub. Bundan sonra sammitlər ardıcıl olaraq Kişineuda (Moldovanın paytaxtı), Qranadada (İspaniya), Oksfordşirdə (Böyük Britaniya), Budapeştdə (Macarıstanın paytaxtı), Tiranada (Albaniyanın paytaxtı) və Kopenhagendə (Danimarkanın paytaxtı) keçirilib.

    ASİ təxminən 50 Avropa ölkəsinin liderini birləşdirir. İcma Avropa qitəsinin təhlükəsizliyini, sabitliyini və rifahını gücləndirmək məqsədilə ümumi maraq doğuran məsələlərin həllində siyasi dialoq və əməkdaşlığı təşviq etmək üçün platforma təqdim edir.

    Карни выразил готовность оказать поддержку в проведении выборов в Армении - ОБНОВЛЕНО

