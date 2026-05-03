    Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıb

    Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıb

    Fransanın Şer departamentindəki Burj şəhəri yaxınlığındakı hərbi təlim poliqonunda keçirilən əyləncə zamanı 30-dan çox insan xəsarət alıb.

    "Report"un "franceinfo"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Fransanın daxili işlər naziri Loran Nunyes bildirib.

    Hadisə yerinə şəxsən baş çəkən nazir bildirib: "28 nəfərin vəziyyəti sabit, beş nəfərin vəziyyəti isə ağırdır. 12 nəfər isə, o cümlədən narkotiklə bağlı səbəblərdən xəstəxanaya aparılıb".

    Daha əvvəl bildirilib ki, 1 may tarixində keçirilən şənlik başlayandan bəri hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları çoxlu sayda qanun pozuntusu, o cümlədən 75 qanunsuz narkotik saxlama halı aşkar ediblər.

    Fransa Narkotik maddələr
    На вечеринке на военном полигоне во Франции пострадали более 30 человек

