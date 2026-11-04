Maliyyə naziri: "Özəl investisiyaların təşviqi üçün yeni mexanizmlər hazırlanıb"
- 04 noyabr, 2026
- 14:52
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Azərbaycan hökuməti özəl investisiyaların stimullaşdırılması məqsədilə yeni mexanizmlər hazırlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında 2027-ci ilin büdcə zərfinin müzakirəsi zamanı bildirib.
Nazirin sözlərinə görə, dövlət investisiyaları, iqtisadi artımı müəyyən həddə qədər dəstəkləməli və dəstəkləyəcəkdir:
"Ancaq əsas məqsəd iqtisadi yüksəlişi yalnız dövlət qoyuluşları hesabına deyil, eyni zamanda özəl kapital qoyuluşları vasitəsilə də təmin etməkdir. Bu istiqamətdə biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi sahəsində mühüm addımlar atılıb, iqtisadi inkişafa dair yeni tədbirlər planı həyata keçirilib və çoxsaylı əhəmiyyətli güzəştlər təklif edilib. İxrac subsidiyalarından başlayaraq özəl sektor üçün kreditlərin zəmanət mexanizmlərinə qədər yeni vasitələr istifadəyə verilib. Kənd təsərrüfatı üzrə dövlət proqramı çərçivəsində bir sıra yeni güzəştlər bu büdcə zərfinin tərkib hissəsi olaraq parlamentə təqdim olunub".
S. Babayev əlavə edib ki, turizm sahəsinin inkişafı üçün də vergi və sair güzəştlər nəzərdə tutulub:
"Eyni zamanda, subsidiyalarla əlaqədar, o cümlədən kənd təsərrüfatı və turizm sektorlarını əhatə edən geniş həcmli islahat paketi də büdcə zərfinə daxil edilib. Dövlət büdcəsinin əsas funksiyası bir tərəfdən əsaslı xərcləri maliyyələşdirməkdirsə, digər tərəfdən məhz bu cür mexanizmlər vasitəsilə özəl sektorun investisiya aktivliyinin artırılmasına dəstək verməkdir".