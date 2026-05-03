На вечеринке на военном полигоне во Франции пострадали более 30 человек

Более 30 человек пострадали в ходе рейв-вечеринки на военном полигоне возле города Бурж во французском департаменте Шер.

Как передает Report со ссылкой на franceinfo, об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

"Было зарегистрировано 28 пострадавших в стабильном состоянии и 5 в крайне тяжелом, 12 человек были доставлены в больницы, в том числе в связи с употреблением наркотиков", - сказал министр, который лично посетил место происшествия.

Ранее сообщалось, что с момента начала вечеринки 1 мая правоохранители выявили большое количество правонарушений, в частности, 75 случаев незаконного хранения наркотиков. Также на полигоне были обнаружены два неразорвавшихся боеприпаса. Радиостанция ici сообщала со ссылкой на префектуру, что специалисты по обезвреживанию бомб уже забрали один снаряд для дальнейшего уничтожения. Позднее Нуньес сообщил об обнаружении второго боеприпаса и заявил, что над ним ведутся работы.