İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Aysel Əhmədli Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    • 04 noyabr, 2026
    • 15:21
    Aysel Əhmədli Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb

    Azərbaycan paralimpiyaçısı Aysel Əhmədli Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən 16-cı WSF Şotokan karate üslubu üzrə Avropa çempionatının qalibi olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsindən bildirilib.

    O, parakarate yarışlarının K10 kateqoriyasında qızıl medal qazanaraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

    Aysel Əhmədli Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi
    Айсель Ахмедли завоевала золото на чемпионате Европы
    Aysel Ahmadli wins gold at European Championships
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