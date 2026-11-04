Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Айсель Ахмедли завоевала золото на чемпионате Европы

    Индивидуальные
    • 04 ноября, 2026
    • 15:29
    Айсель Ахмедли завоевала золото на чемпионате Европы

    Азербайджанская паралимпийка Айсель Ахмедли завоевала золотую медаль на 16-м чемпионате Европы по Шотокан каратэ, проходящем в Софии (Болгария).

    Об этом Report сообщили в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана.

    Спортсменка поднялась на высшую ступень пьедестала почета, выступив в категории K10 соревнований по паракаратэ.

    Федерация каратэ Азербайджана
    Aysel Əhmədli Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb
    Aysel Ahmadli wins gold at European Championships
    MiniBoss
    44 filmi

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