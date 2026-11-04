Айсель Ахмедли завоевала золото на чемпионате Европы

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Азербайджанская паралимпийка Айсель Ахмедли завоевала золотую медаль на 16-м чемпионате Европы по Шотокан каратэ, проходящем в Софии (Болгария).

Об этом Report сообщили в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана.

Спортсменка поднялась на высшую ступень пьедестала почета, выступив в категории K10 соревнований по паракаратэ.