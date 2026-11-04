İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Özbəkistan Azərbaycanın portfel idarəetməsi təcrübəsi ilə tanış olub

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2026
    • 15:16
    Özbəkistan Azərbaycanın portfel idarəetməsi təcrübəsi ilə tanış olub

    Özbəkistan Mərkəzi Bankının (ÖMB) nümayəndə heyəti təcrübə mübadiləsi məqsədilə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) işgüzar səfər edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Səfər çərçivəsində strateji idarəetmə, layihə və portfel idarəetməsi, eləcə də biznes proseslərin transformasiyası sahəsində tətbiq olunan yanaşmalar və formalaşmış idarəetmə təcrübəsi təqdim olunub. Keçirilən təqdimatlarda strategiyanın hazırlanması və icrası, strateji təşəbbüslərin monitorinqi, layihələrin idarə edilməsi ofisinin fəaliyyətinin təşkili, layihələrin idarə edilməsi, biznes proseslərin təkmilləşdirilməsi və rəqəmsallaşdırılması istiqamətləri üzrə ölkə təcrübəsi əhatə olunub.

    Görüşlərdə qeyd olunan sahələr üzrə qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi aparılıb, tətbiq olunan idarəetmə yanaşmaları və təcrübələr ətrafında fikir mübadiləsi həyata keçirilib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Özbəkistan Mərkəzi Bankı
    ЦБ Узбекистана ознакомился с опытом Азербайджана в портфельном управлении
    Uzbekistan's Central Bank studies Azerbaijan's experience in portfolio management
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