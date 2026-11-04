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    ЦБ Узбекистана ознакомился с опытом Азербайджана в портфельном управлении

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 15:39
    ЦБ Узбекистана ознакомился с опытом Азербайджана в портфельном управлении

    Делегация Центрального банка Узбекистана совершила рабочий визит в Баку для обмена опытом с Центральным банком Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на ЦБ, в рамках визита представлены подходы и сформировавшийся управленческий опыт в сферах стратегического управления, проектного и портфельного управления, а также трансформации бизнес-процессов.

    В ходе презентаций освещен опыт страны по подготовке и реализации стратегии, мониторингу стратегических инициатив, организации деятельности офиса управления проектами, управлению проектами, совершенствованию и цифровизации бизнес-процессов.

    На встречах состоялся взаимный обмен опытом по указанным направлениям, обсуждены применяемые управленческие подходы и практики.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Азербайджано-узбекистанские отношения
    Özbəkistan Azərbaycanın portfel idarəetməsi təcrübəsi ilə tanış olub
    Uzbekistan's Central Bank studies Azerbaijan's experience in portfolio management
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