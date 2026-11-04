ЦБ Узбекистана ознакомился с опытом Азербайджана в портфельном управлении

Делегация Центрального банка Узбекистана совершила рабочий визит в Баку для обмена опытом с Центральным банком Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ЦБ, в рамках визита представлены подходы и сформировавшийся управленческий опыт в сферах стратегического управления, проектного и портфельного управления, а также трансформации бизнес-процессов.

В ходе презентаций освещен опыт страны по подготовке и реализации стратегии, мониторингу стратегических инициатив, организации деятельности офиса управления проектами, управлению проектами, совершенствованию и цифровизации бизнес-процессов.

На встречах состоялся взаимный обмен опытом по указанным направлениям, обсуждены применяемые управленческие подходы и практики.