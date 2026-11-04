İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Rusiyanın Kamışevaxaya endirdiyi zərbə nəticəsində ölnlərin sayı 37 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    • 04 noyabr, 2026
    • 15:06
    Rusiyanın Kamışevaxaya endirdiyi zərbə nəticəsində ölnlərin sayı 37 nəfərə çatıb

    Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Kamışevaxaya (Ukraynanın Zaporojye vilayəti) endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 37 nəfərə çatıb.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Mixail Semikin məlumat verib.

    "Rusiyanın Kamışevaxaya endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 37 nəfərə çatıb. Faciə yerində axtarış-xilasetmə işləri davam edir. Ukraynanın Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinin kinoloqları və xilasediciləri hadisə yerindədir", - o bildirib.

    Daha əvvəl 31 nəfərin, o cümlədən iki xilasedici və dörd polisin öldüyü, həmçinin beş nəfərin yaralandığı, 48 nəfərin isə itkin düşdüyü bildirilmişdi.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Число жертв российского удара по Камышевахе достигло 37 человек
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    05:26
    "Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatır
    Digər ölkələr
    04:57
    Rubio: Vens prezident seçkilərində iştirak etsə, onu dəstəkləyəcəyəm
    Digər ölkələr
    04:07
    Foto
    Türkiyənin sabiq naziri Fatma Betül Sayan Kaya həbs edilib
    Region
    03:44
    Heqset: Konqresdə mənim istefama nail ola bilməyəcəklər
    Digər ölkələr
    03:03
    Kuşner: ABŞ və müttəfiqləri Avropaya dair məzmunlu məsləhətləşmələr aparıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti