Rusiyanın Kamışevaxaya endirdiyi zərbə nəticəsində ölnlərin sayı 37 nəfərə çatıb
Digər ölkələr
- 04 noyabr, 2026
- 15:06
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Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Kamışevaxaya (Ukraynanın Zaporojye vilayəti) endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 37 nəfərə çatıb.
"Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Mixail Semikin məlumat verib.
"Rusiyanın Kamışevaxaya endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 37 nəfərə çatıb. Faciə yerində axtarış-xilasetmə işləri davam edir. Ukraynanın Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinin kinoloqları və xilasediciləri hadisə yerindədir", - o bildirib.
Daha əvvəl 31 nəfərin, o cümlədən iki xilasedici və dörd polisin öldüyü, həmçinin beş nəfərin yaralandığı, 48 nəfərin isə itkin düşdüyü bildirilmişdi.
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