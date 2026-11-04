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    Число жертв российского удара по Камышевахе достигло 37 человек

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 14:56
    Число жертв российского удара по Камышевахе достигло 37 человек

    Количество погибших в результате удара ВС РФ по Камышевахе (Запорожская обл. Украины) возросло до 37 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава областной военной администрации Михаил Семикин.

    "Количество погибших в результате российского удара по Камышевахе возросло до 37 человек. На месте трагедии до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. Работают кинологи и горноспасатели ГСЧС (государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, - ред.)", - заявил он.

    Ранее сообщалось о 31 погибшем, в том числе двух спасателях и четырех полицейских, а также пяти раненых; еще 48 человек считались пропавшими без вести.

    Российско-украинский конфликт Жертвы среди мирного населения
    Rusiyanın Kamışevaxaya endirdiyi zərbə nəticəsində ölnlərin sayı 37 nəfərə çatıb
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