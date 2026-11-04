Число жертв российского удара по Камышевахе достигло 37 человек

Количество погибших в результате удара ВС РФ по Камышевахе (Запорожская обл. Украины) возросло до 37 человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава областной военной администрации Михаил Семикин.

"Количество погибших в результате российского удара по Камышевахе возросло до 37 человек. На месте трагедии до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. Работают кинологи и горноспасатели ГСЧС (государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, - ред.)", - заявил он.

Ранее сообщалось о 31 погибшем, в том числе двух спасателях и четырех полицейских, а также пяти раненых; еще 48 человек считались пропавшими без вести.