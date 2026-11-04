Число жертв российского удара по Камышевахе достигло 37 человек
Другие страны
- 04 ноября, 2026
- 14:56
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Количество погибших в результате удара ВС РФ по Камышевахе (Запорожская обл. Украины) возросло до 37 человек.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава областной военной администрации Михаил Семикин.
"Количество погибших в результате российского удара по Камышевахе возросло до 37 человек. На месте трагедии до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. Работают кинологи и горноспасатели ГСЧС (государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, - ред.)", - заявил он.
Ранее сообщалось о 31 погибшем, в том числе двух спасателях и четырех полицейских, а также пяти раненых; еще 48 человек считались пропавшими без вести.
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