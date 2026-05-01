Помощник президента: Минная угроза остается серьезным вызовом для Азербайджана

Минная угроза остается серьезным вызовом для Азербайджана.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая в Карабахском университете перед представителями дипломатического корпуса.

"Это (мины - ред.) скрытая угроза, заложенная в земле на этих территориях. Как вы можете видеть, это красивая природа, подаренная самой природой, но, к сожалению, у нас нет доступа к ряду районов из-за минной угрозы", - сказал он, отметив, что более 1,5 миллиона мин были установлены на этих территориях в период оккупации азербайджанских земель.

Гаджиев уточнил, что минами загрязнены почти 12–13% территории Азербайджана.

"Каждый год выделяются значительные финансовые ресурсы (на разминирование - ред.), однако эта работа требует большого человеческого мужества. Иного пути нет - только специалисты выходят на местность и проводят разминирование вручную, буквально шаг за шагом", - отметил он.

Гаджиев напомнил, что с 2020 года число погибших и раненых в результате подрыва на минах продолжает расти.

"По состоянию на сегодня более 400 граждан Азербайджана погибли или получили ранения в результате подрыва на минах", - сказал он.