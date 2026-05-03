Premyer Liqa: "Zirə" "Qəbələ"ni məğlub edib
Futbol
- 03 may, 2026
- 20:28
Misli Premyer Liqasında XXX turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Zirə" "Qəbələ"ni qəbul edib.
Zirə Olimpiya İdman Kompleksinin stadionundakı qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0.
78-ci dəqiqədə Martins Junior fərqlənib.
Qələbə sayəsində xallarının sayını 49-a çatdıran "Zirə" dördüncü pillədə qərarlaşıb. "Qəbələ" 20 xalla 11-ci sıradadır.
Günün ilk matçında "Sabah" "Şamaxı"nı üç cavabsız qolla üstələyib.
Qeyd edək ki, tura mayın 5-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Kəpəz" "Sumqayıt"ı 2:1, "İmişli" "Araz-Naxçıvan"ı 1:0 hesabı ilə üstələyib.
