İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Premyer Liqa: "Zirə" "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    • 03 may, 2026
    • 20:28
    Premyer Liqa: Zirə Qəbələni məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında XXX turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Zirə" "Qəbələ"ni qəbul edib.

    Zirə Olimpiya İdman Kompleksinin stadionundakı qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0.

    78-ci dəqiqədə Martins Junior fərqlənib.

    Qələbə sayəsində xallarının sayını 49-a çatdıran "Zirə" dördüncü pillədə qərarlaşıb. "Qəbələ" 20 xalla 11-ci sıradadır.

    Günün ilk matçında "Sabah" "Şamaxı"nı üç cavabsız qolla üstələyib.

    Qeyd edək ki, tura mayın 5-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Kəpəz" "Sumqayıt"ı 2:1, "İmişli" "Araz-Naxçıvan"ı 1:0 hesabı ilə üstələyib.

    Misli Premyer Liqası Zirə Qəbələ klubu

    Son xəbərlər

    12:10

    Yazıçı Nihat Pirin ilk hekayələr kitabı nəşr olunub

    Ədəbiyyat
    12:08
    Foto

    Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında onlayn növbə sisteminin tətbiqinə başlanılıb

    Sağlamlıq
    12:08

    Bakıda 71 kiloqram tiryək aşkarlanıb, 3 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    12:08
    Foto

    Azərbaycan kapoeyraçıları Münhendə keçirilən Avropa turnirində üç medal qazanıblar

    Fərdi
    12:04

    Paşinyan 2028-ci ildə Bakıya səfər edəcəyinə ümid edir

    Xarici siyasət
    12:02

    Paşinyan: ASB formatı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh üçün vacibdir

    Xarici siyasət
    12:01

    Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardakı yaşıllıq və ya kolluqlar götürülə biləcək

    Milli Məclis
    11:55
    Foto

    Qəbələdə WUF13 Festivalı başlayıb

    İnfrastruktur
    11:53

    Bakıda klinikadan 5000 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən kassir saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti