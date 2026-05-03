Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişib
Hadisə
- 03 may, 2026
- 19:39
Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişib.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Qurd dərəsi bağları yaşayış massivində qeydə alınıb.
Belə ki, fəhlə işləyən zaman qəfildən halı pisləşib və hadisə yerindəcə həyatını itirib.
Əraziyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
