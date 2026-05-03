İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişib

    Hadisə
    • 03 may, 2026
    • 19:39
    Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişib

    Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişib.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Qurd dərəsi bağları yaşayış massivində qeydə alınıb.

    Belə ki, fəhlə işləyən zaman qəfildən halı pisləşib və hadisə yerindəcə həyatını itirib.

    Əraziyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

    Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Fəhlə Sumqayıt
    В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работы

    Son xəbərlər

    20:12

    Samir Məmmədli bodibildinq üzrə Avropa çempionatının mütləq qalibi olub

    Fərdi
    19:50
    Foto

    Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİB

    Turizm
    19:40
    Foto

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyib

    Komanda
    19:39

    Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişib

    Hadisə
    19:34

    Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    19:14
    Foto

    "Bakı Marafonu 2026"nın start və finişində konsert olub

    Daxili siyasət
    19:01

    Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİB

    Region
    18:47

    Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıb

    Media
    18:31

    Maqadandakı kömür mədənində 4 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti