İspaniya Nəqliyyat Nazirliyinə müvəqqəti olaraq iqtisadiyyat naziri rəhbərlik edəcək
- 04 noyabr, 2026
- 14:12
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İspaniyanın iqtisadiyyat naziri və baş nazirin müavini Karlos Kuerpo 115 nəfərin ölümü ilə nəticələnən iki dəmir yolu qəzasından sonra istefa verən Oskar Puenteni əvəzləyərək müvəqqəti olaraq Nəqliyyat Nazirliyinə rəhbərlik edəcək.
"Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes televiziya ilə müraciətində açıqlayıb.
Hökumət başçısı Puentenin qərarını yüksək qiymətləndirərək bunun ölkənin dəmir yolu sisteminə inamın bərpasına kömək edəcəyini qeyd edib.
Puente noyabrın 3-ü axşam saatlarında müvəqqəti parlament orqanında dörd saat davam edən gərgin dinləmələrdən sonra vəzifədən getdiyini elan edib. Partiyaların əksəriyyəti ondan bu il baş vermiş iki dəmir yolu qəzasına görə məsuliyyət daşımağı tələb ediblər.
İstefa rəsmi qaydada dərc olunduqdan sonra qüvvəyə minəcək. Puente həmçinin 29 noyabr seçkilərində namizədliyini irəli sürməyəcəyini bildirib.