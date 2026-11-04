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    Министр экономики Испании временно возглавит Минтранс

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 13:40
    Министр экономики Испании временно возглавит Минтранс

    Министр экономики и вице-премьер Испании Карлос Куэрпо временно возглавит Министерство транспорта вместо Оскара Пуэнте, подавшего в отставку после двух железнодорожных катастроф, в которых погибли 115 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом объявил премьер-министр Испании Педро Санчес в телеобращении.

    Глава правительства высоко оценил решение Пуэнте, отметив, что оно способствует восстановлению доверия к железнодорожной системе страны.

    Пуэнте объявил об уходе вечером 3 ноября после четырехчасовых напряженных слушаний во временном парламентском органе. Большинство партий потребовали от него понести ответственность за две железнодорожные катастрофы, произошедшие в этом году.

    Отставка вступит в силу после публикации в официальном государственном вестнике. Пуэнте также заявил, что не будет баллотироваться на выборах 29 ноября.

    Педро Санчес Испания
    İspaniya Nəqliyyat Nazirliyinə müvəqqəti olaraq iqtisadiyyat naziri rəhbərlik edəcək
    44 filmi
    44 filmi

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