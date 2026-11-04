Министр экономики Испании временно возглавит Минтранс

Министр экономики и вице-премьер Испании Карлос Куэрпо временно возглавит Министерство транспорта вместо Оскара Пуэнте, подавшего в отставку после двух железнодорожных катастроф, в которых погибли 115 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом объявил премьер-министр Испании Педро Санчес в телеобращении.

Глава правительства высоко оценил решение Пуэнте, отметив, что оно способствует восстановлению доверия к железнодорожной системе страны.

Пуэнте объявил об уходе вечером 3 ноября после четырехчасовых напряженных слушаний во временном парламентском органе. Большинство партий потребовали от него понести ответственность за две железнодорожные катастрофы, произошедшие в этом году.

Отставка вступит в силу после публикации в официальном государственном вестнике. Пуэнте также заявил, что не будет баллотироваться на выборах 29 ноября.