В Испании число погибших после столкновения поездов возросло до 74 человек
- 29 октября, 2026
- 20:42
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Число погибших в результате столкновения двух поездов в Толедо (Испания) возросло до 74 человек.
Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.
В результате трагедии также пострадали около 100 человек, 53 из которых остаются в больнице, 15 из них в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что среди погибших и пострадавших есть граждане Аргентины, Японии, Филиппин, Южной Кореи и Китая.
Железнодорожная катастрофа произошла в Испании в результате столкновения поездов Renfe и Iryo 28 октября. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил о том, что сбой системы сигнализации и решение диспетчерского центра возобновить движение предшествовали смертельному столкновению поездов.
В связи с инцидентом объявлен общенациональный траур 29-31 октября.