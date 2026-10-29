В Испании число погибших после столкновения поездов возросло до 74 человек

Число погибших в результате столкновения двух поездов в Толедо (Испания) возросло до 74 человек.

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

В результате трагедии также пострадали около 100 человек, 53 из которых остаются в больнице, 15 из них в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что среди погибших и пострадавших есть граждане Аргентины, Японии, Филиппин, Южной Кореи и Китая.

Железнодорожная катастрофа произошла в Испании в результате столкновения поездов Renfe и Iryo 28 октября. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил о том, что сбой системы сигнализации и решение диспетчерского центра возобновить движение предшествовали смертельному столкновению поездов.

В связи с инцидентом объявлен общенациональный траур 29-31 октября.