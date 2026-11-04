İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan SMIIC-in Baş Assambleyasının iclasında iştirak edib

    Biznes
    • 04 noyabr, 2026
    • 13:56
    Azərbaycan SMIIC-in Baş Assambleyasının iclasında iştirak edib

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun (AZSTAND) baş direktorunun müavini, baş direktor vəzifəsini müvəqqəti icra edən Kəmalə Məmmədzadə Rusiyanın Kazan şəhərində keçirilən İslam Ölkələrinin Standartlar və Metrologiya İnstitutunun (SMIIC) 21-ci Baş Assambleya iclasında iştirak edib.

    "Report" bu barədə AZSTAND-a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, toplantı çərçivəsində Qlobal Halal Keyfiyyət İnfrastrukturunun inkişafı və təkmilləşdirilməsi, eləcə də halal standartlaşdırma sahəsində digər aktual məsələlər nəzərdən keçirilib.

    Həmçinin SMIIC-in Baş katibinin hesabatı, standartlaşdırma, metrologiya və akkreditasiya üzrə şuraların hesabatları dinlənilib, SMIIC-nin həyata keçirdiyi layihələr müzakirə olunub.

    Bundan əlavə, toplantı zamanı "Standartlaşdırma İdarəetmə Şurasının seminarı", o cümlədən "OIC/SMIIC standartları və Qlobal Halal Keyfiyyət İnfrastrukturu üzrə üzvün təcrübəsi" mövzularında tematik sesiyalar təşkil edilib.

    Azərbaycan SMIIC-in Baş Assambleyasının iclasında iştirak edib
    Azərbaycan SMIIC-in Baş Assambleyasının iclasında iştirak edib

    Kəmalə Məmmədzadə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi
    Foto
    Азербайджан принял участие в обсуждении глобальных стандартов халяль в Казани
    Foto
    Azerbaijan participates in SMIIC General Assembly meeting
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    05:26
    "Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatır
    Digər ölkələr
    04:57
    Rubio: Vens prezident seçkilərində iştirak etsə, onu dəstəkləyəcəyəm
    Digər ölkələr
    04:07
    Foto
    Türkiyənin sabiq naziri Fatma Betül Sayan Kaya həbs edilib
    Region
    03:44
    Heqset: Konqresdə mənim istefama nail ola bilməyəcəklər
    Digər ölkələr
    03:03
    Kuşner: ABŞ və müttəfiqləri Avropaya dair məzmunlu məsləhətləşmələr aparıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti