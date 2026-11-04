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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Азербайджан принял участие в обсуждении глобальных стандартов халяль в Казани

    Бизнес
    • 04 ноября, 2026
    • 14:14
    Азербайджан принял участие в обсуждении глобальных стандартов халяль в Казани

    Вопросы развития и совершенствования Глобальной инфраструктуры качества халяль стали ключевыми на 21-м заседании Генеральной Ассамблеи Института стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC) в Казани, РФ.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND).

    Азербайджан на международном форуме представила заместитель генерального директора, и. о. гендиректора AZSTAND Кямала Мамедзаде.

    В рамках заседания участники рассмотрели актуальные темы в области стандартизации халяльной продукции, заслушали отчеты генсека SMIIC, а также советов по стандартизации, метрологии и аккредитации. Помимо этого, состоялись тематические сессии, посвященные опыту стран-участниц в применении стандартов OIC/SMIIC и реализации совместных проектов.

    Азербайджан принял участие в обсуждении глобальных стандартов халяль в Казани
    Азербайджан принял участие в обсуждении глобальных стандартов халяль в Казани

    Халяльная индустрия Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) Азербайджано-российские отношения
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    Azərbaycan SMIIC-in Baş Assambleyasının iclasında iştirak edib
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