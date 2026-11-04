Азербайджан принял участие в обсуждении глобальных стандартов халяль в Казани

Вопросы развития и совершенствования Глобальной инфраструктуры качества халяль стали ключевыми на 21-м заседании Генеральной Ассамблеи Института стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC) в Казани, РФ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND).

Азербайджан на международном форуме представила заместитель генерального директора, и. о. гендиректора AZSTAND Кямала Мамедзаде.

В рамках заседания участники рассмотрели актуальные темы в области стандартизации халяльной продукции, заслушали отчеты генсека SMIIC, а также советов по стандартизации, метрологии и аккредитации. Помимо этого, состоялись тематические сессии, посвященные опыту стран-участниц в применении стандартов OIC/SMIIC и реализации совместных проектов.