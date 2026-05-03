В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работы
Происшествия
- 03 мая, 2026
- 19:59
В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время выполнения работ.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве "Гурд дереси баглары" города Сумгайыт.
По предварительной информации, во время работы у мужчины внезапно ухудшилось самочувствие, после чего он скончался на месте.
На территорию были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
По факту в Сумгайытской городской прокуратуре проводится расследование.
Последние новости
20:17
В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человекДругие страны
20:11
Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингуИндивидуальные
20:03
Фото
Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНОТуризм
19:59
В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работыПроисшествия
19:53
У берегов Ирана обстрелян сухогрузДругие страны
19:49
Фото
Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастикеКомандные
19:35
Фото
На старте и финише "Бакинского марафона-2026" состоялись концертыВнутренняя политика
19:28
При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 раненыДругие страны
19:07