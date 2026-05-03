В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работы

В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время выполнения работ.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве "Гурд дереси баглары" города Сумгайыт.

По предварительной информации, во время работы у мужчины внезапно ухудшилось самочувствие, после чего он скончался на месте.

На территорию были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре проводится расследование.