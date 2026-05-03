İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Yunanıstan serbiyalı turistlərin Avropa İttifaqına girişini asanlaşdıra bilər

    Digər ölkələr
    • 03 may, 2026
    • 20:20
    Yunanıstan serbiyalı turistlərin Avropa İttifaqına girişini asanlaşdıra bilər

    Yunanıstan yay mövsümündə serbiyalı turistlər üçün Avropa İttifaqına giriş sistemini asanlaşdıra bilər.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, Yunanıstanın yay səyahət mövsümünün pik dövründə Serbiya vətəndaşları üçün Aİ-yə yeni giriş-çıxış sisteminin (EES) tətbiqini dayandırması gözlənilir.

    Bu addım sərhədlərdə uzun növbələrin qarşısını almaq məqsədi daşıyır.

    Serbiyanın Salonikidəki baş konsulu Yelena Vuyiç Obradoviçin sözlərinə görə, sistemin iyunun 1-dən avqustun 30-dək dayandırılması və ya yalnız gecə saatlarında tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur.

    Qeyd edək ki, EES Şengen bölgəsi üçün hazırlanmış yeni rəqəmsal sərhəd nəzarəti sistemidir və pasport möhürlənməsini biometrik məlumatların toplanması ilə əvəz edir.

    Yunanıstan Serbiya Avropa İttifaqı (Aİ)
    Греция может упростить въезд сербских туристов в ЕС

    Son xəbərlər

    12:08

    Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında onlayn növbə sisteminin tətbiqinə başlanılıb

    Sağlamlıq
    12:08

    Paytaxt ərazisində 71 kiloqram narkotik aşkarlanıb, 3 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    12:08

    Azərbaycan kapoeyraçıları Münhendə keçirilən Avropa turnirində üç medal qazanıblar

    Fərdi
    12:04

    Paşinyan 2028-ci ildə Bakıya səfər edəcəyinə ümid edir

    Xarici siyasət
    12:02

    Paşinyan: ASB formatı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh üçün vacibdir

    Xarici siyasət
    12:01

    Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardakı yaşıllıq və ya kolluqlar götürülə biləcək

    Milli Məclis
    11:55
    Foto

    Qəbələdə WUF13 Festivalı başlayıb

    İnfrastruktur
    11:53

    Bakıda klinikadan 5000 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən kassir saxlanılıb

    Hadisə
    11:52

    Ramin Məmmədov: Zəngəzur yolu tarixi yaddaşımızın davamı və gələcəyə uzanan körpüdür

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti