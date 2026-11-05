Baytarlıq pasportunun verilməsinə dövlət rüsumu 50 % artırılır
- 05 noyabr, 2026
- 13:11
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Azərbaycanda gələn ildən baytarlıq pasportunun verilməsinə dövlət rüsumu 30 manat olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu, Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Sənəd 2027-ci ilin büdcə zərfinə daxildir.
Gazırda baytarlıq pasportunun verilməsinə görə 20 manat dövlət rüsumu müəyyən edilib.
Nazirlər Kabinetinin 9 mart 2011-ci il tarixli qərarı ilə təsbit edilmiş "Yaşayış məntəqələrində it, pişik və ya digər ev heyvanlarının saxlanması Qaydaları"na uyğun olaraq, ev heyvanlarının xarici ölkəyə aparılması müvafiq pasportun tərtib olunması ilə həyata keçirilir.
Bununla əlaqədar 2024-cü ildə 2 073, 2025-ci ildə isə 2 114 müraciət üzrə baytarlıq pasportu təqdim olunub.
Qeyd olunan illər ərzində edilən müraciət sayının, pasportun verilməsi üçün sərf olunan maliyyə resurslarının və digər xərclərin artması səbəbindən baytarlıq pasportunun verilməsi üçün dövlət rüsumunun artırılması təklif olunur.