İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 05 noyabr, 2026
    • 13:08
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfər edəcək

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "NTV" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Türkiyə Prezidenti Cənubi Koreyadan qayıdarkən jurnalistlərə açıqlama verib.

    "8 noyabrda Azərbaycanın Zəfər Günü var. Mən də, gözlənilməz bir şey olmasa 8 Noyabr günü Azərbaycana bir səfər etməyi düşünürəm. İnşallah bu səfər münasibətilə də lazımi addımları atmaq imkanımız olar", - Ərdoğan deyib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr - Zəfər Günü Türkiyə Cümhuriyyəti
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