Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 05 noyabr, 2026
- 13:08
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Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "NTV" məlumat yayıb.
Məlumata görə, Türkiyə Prezidenti Cənubi Koreyadan qayıdarkən jurnalistlərə açıqlama verib.
"8 noyabrda Azərbaycanın Zəfər Günü var. Mən də, gözlənilməz bir şey olmasa 8 Noyabr günü Azərbaycana bir səfər etməyi düşünürəm. İnşallah bu səfər münasibətilə də lazımi addımları atmaq imkanımız olar", - Ərdoğan deyib.
Эрдоган рассказал о планах посетить Азербайджан
Erdogan to visit Azerbaijan for Victory Day celebrations
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