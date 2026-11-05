Эрдоган рассказал о планах посетить Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 8 ноября посетить Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие медиа, об этом он заявил журналистам по возвращении из Южной Кореи.

"8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы. Если не возникнет каких-либо чрезвычайных обстоятельств, я планирую в этот день посетить Азербайджан. Надеюсь, в рамках визита у нас появится возможность предпринять необходимые шаги", - сказал Эрдоган.