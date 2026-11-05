Эрдоган рассказал о планах посетить Азербайджан
Внешняя политика
- 05 ноября, 2026
- 13:10
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 8 ноября посетить Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие медиа, об этом он заявил журналистам по возвращении из Южной Кореи.
"8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы. Если не возникнет каких-либо чрезвычайных обстоятельств, я планирую в этот день посетить Азербайджан. Надеюсь, в рамках визита у нас появится возможность предпринять необходимые шаги", - сказал Эрдоган.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfər edəcək
Erdogan to visit Azerbaijan for Victory Day celebrations
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