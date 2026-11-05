Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Эрдоган рассказал о планах посетить Азербайджан

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 13:10
    Эрдоган рассказал о планах посетить Азербайджан

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 8 ноября посетить Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие медиа, об этом он заявил журналистам по возвращении из Южной Кореи.

    "8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы. Если не возникнет каких-либо чрезвычайных обстоятельств, я планирую в этот день посетить Азербайджан. Надеюсь, в рамках визита у нас появится возможность предпринять необходимые шаги", - сказал Эрдоган.

    Реджеп Тайип Эрдоган 8 Ноября - День Победы Азербайджано-турецкие отношения
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfər edəcək
    Erdogan to visit Azerbaijan for Victory Day celebrations
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    09:32
    В селе Фатмаи двое пострадали в результате взрыва
    Происшествия
    09:23
    ВБ: Азербайджан сократил внешний долг на фоне роста задолженности в регионе Европы и Центральной Азии
    Финансы
    09:14
    Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррель
    Энергетика
    09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2026)
    Финансы
    09:01
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2026)
    Финансы
    08:39
    В Азербайджан из ФРГ экстрадирован находившийся в международном розыске гражданин
    Происшествия
    08:22
    В США за день казнили трех человек
    Другие страны
    08:14
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    08:00
    Сегодня — День телевидения и радио Азербайджана
    Медиа
    Лента новостей