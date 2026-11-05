İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda vergi güzəşt və azadolmalarının müddətinin uzadılması nəzərdə tutulur

    Biznes
    • 05 noyabr, 2026
    • 13:13
    Azərbaycanda vergi güzəşt və azadolmalarının müddətinin uzadılması nəzərdə tutulur

    2027-ci ildə Azərbaycanda real sektorun inkişafını dəstəkləyən vergi güzəşt və azadolmalarının müddətinin uzadılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2027-ci ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, vergi siyasətində əsas prioritetlərdən biri olan biznes mühitinin daha əlverişli və proqnozlaşdırıla bilən əsaslarla formalaşdırılması, real sektorun inkişafını dəstəkləyən vergi güzəşt və azadolmalarının müddətinin uzadılması, qeyri-neft sektorunun inkişafı məqsədilə nəticəyönümlü yeni güzəştlərin müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur.

    Bundan başqa, vergi gəlirlərinin dayanıqlılığının təmin edilməsi üçün əsas istiqamətlərdən biri vergitutma bazasının genişləndirilməsi və vergitutma obyektlərinin daha dəqiq müəyyən edilməsidir. Bu çərçivədə uçot, hesabat və ödəmə intizamına nəzarətin gücləndirilməsi nəzərdə tutulur.

    Milli Məclis Qanun layihəsi Dövlət büdcəsi
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