Азербайджан продлит налоговые льготы для реального сектора

В Азербайджане в 2027 году планируется продлить срок действия налоговых льгот и освобождений, направленных на поддержку реального сектора экономики.

Как сообщает Report, это отражено в пакете бюджета на 2027 год.

Согласно документу, для развития ненефтяного сектора также предусмотрено введение новых льгот, ориентированных на конкретные результаты.

Одним из основных приоритетов налоговой политики станет формирование более благоприятной и предсказуемой бизнес-среды. Наряду с продлением действующих налоговых льгот и освобождений, поддерживающих развитие реального сектора, планируется определить новые меры стимулирования ненефтяной отрасли.

Кроме того, одним из ключевых направлений обеспечения устойчивости налоговых поступлений станет расширение налогооблагаемой базы и более точное определение объектов налогообложения.

В рамках этой работы предусматривается усилить контроль за соблюдением учетной, отчетной и платежной дисциплины.