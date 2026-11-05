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    Азербайджан продлит налоговые льготы для реального сектора

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 13:19
    Азербайджан продлит налоговые льготы для реального сектора

    В Азербайджане в 2027 году планируется продлить срок действия налоговых льгот и освобождений, направленных на поддержку реального сектора экономики.

    Как сообщает Report, это отражено в пакете бюджета на 2027 год.

    Согласно документу, для развития ненефтяного сектора также предусмотрено введение новых льгот, ориентированных на конкретные результаты.

    Одним из основных приоритетов налоговой политики станет формирование более благоприятной и предсказуемой бизнес-среды. Наряду с продлением действующих налоговых льгот и освобождений, поддерживающих развитие реального сектора, планируется определить новые меры стимулирования ненефтяной отрасли.

    Кроме того, одним из ключевых направлений обеспечения устойчивости налоговых поступлений станет расширение налогооблагаемой базы и более точное определение объектов налогообложения.

    В рамках этой работы предусматривается усилить контроль за соблюдением учетной, отчетной и платежной дисциплины.

    Госбюджет Азербайджана на 2027 год
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