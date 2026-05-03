Греция может упростить въезд сербских туристов в ЕС

Греция в летний сезон может упростить порядок въезда в Европейский союз для сербских туристов.

Как сообщает балканское бюро Report, ожидается, что в период пика летних поездок Греция приостановит применение новой системы въезда-выезда ЕС (EES) для граждан Сербии.

Этот шаг направлен на предотвращение образования длинных очередей на границах.

По словам генерального консула Сербии в Салониках Елены Вуич Обрадович, рассматривается возможность приостановки действия системы с 1 июня по 30 августа либо ее применения только в ночное время.

Отметим, что EES - это новая цифровая система пограничного контроля, разработанная для Шенгенской зоны. Она заменяет проставление штампов в паспортах сбором биометрических данных.