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    Серик Бейсимбаев: Производство продукции аквакультуры в Казахстане будет доведено до 100 тыс. тонн

    АПК
    • 05 ноября, 2026
    • 13:12
    Серик Бейсимбаев: Производство продукции аквакультуры в Казахстане будет доведено до 100 тыс. тонн

    В Казахстане производство продукции аквакультуры к 2030 году будет доведено до 100 тыс. тонн.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Нура-Сарысуской межрегиональной бассейновой рыбохозяйственной инспекции Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Казахстана Серик Бейсимбаев на I Азербайджанском Региональном форуме по аквакультуре.

    По его словам, развитие аквакультуры в Казахстане имеет особое значение:

    "В рамках Программы развития рыбного хозяйства Казахстана в области рыболовства и аквакультуры на 2021–2030 годы, в 2025 году в Казахстане принят закон "Об аквакультуре". Закон предусматривает совершенствование инвестиционного климата, стимулирование внедрения инновационных промышленных технологий, развитие механизмов государственной поддержки, обогащение внутреннего рынка и расширение экспортного потенциала. Программа развития этой отрасли уже утверждена до 2030 года. То есть фактически целью данной программы по развитию аквакультуры и товарного рыбоводства является достижение к 2030 году производства 100 тыс. тонн продукции аквакультуры в год".

    Сельхозпродукция Казахстан
    Serik Beysimbayev: "Qazaxıstanda akvakultura məhsullarının istehsalı 100 min tona çatdırılacaq"
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