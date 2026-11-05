Серик Бейсимбаев: Производство продукции аквакультуры в Казахстане будет доведено до 100 тыс. тонн

В Казахстане производство продукции аквакультуры к 2030 году будет доведено до 100 тыс. тонн.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Нура-Сарысуской межрегиональной бассейновой рыбохозяйственной инспекции Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Казахстана Серик Бейсимбаев на I Азербайджанском Региональном форуме по аквакультуре.

По его словам, развитие аквакультуры в Казахстане имеет особое значение:

"В рамках Программы развития рыбного хозяйства Казахстана в области рыболовства и аквакультуры на 2021–2030 годы, в 2025 году в Казахстане принят закон "Об аквакультуре". Закон предусматривает совершенствование инвестиционного климата, стимулирование внедрения инновационных промышленных технологий, развитие механизмов государственной поддержки, обогащение внутреннего рынка и расширение экспортного потенциала. Программа развития этой отрасли уже утверждена до 2030 года. То есть фактически целью данной программы по развитию аквакультуры и товарного рыбоводства является достижение к 2030 году производства 100 тыс. тонн продукции аквакультуры в год".