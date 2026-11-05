APRM: Африке необходимо решить базовые проблемы для внедрения ИИ

Африканским странам необходимо решить фундаментальные проблемы в сферах образования, обеспечения жильем и борьбы с бедностью, чтобы воспользоваться возможностями, которые открывает развитие искусственного интеллекта.

Как передает Report, об этом заявила генеральный директор Континентального секретариата Африканского механизма коллегиальной оценки (APRM) Африканского союза, посол Мари-Антуанетт Роуз Кватр на Саммите ООН по инновациям в сфере государственного управления.

По ее словам, в ближайшие 14 лет Африке необходимо ускорить темпы развития, повысить эффективность и перейти от обсуждения проблем к практической реализации решений.

Глава секретариата APRM подчеркнула, что африканские страны продолжают отставать от намеченных целей развития. Среди причин она назвала колониальное наследие, экономические диспропорции, недостаточную интеграцию в глобальные цепочки создания стоимости, а также ошибки в проводимой политике.

"Я считаю, что мы не смогли достичь поставленных целей именно из-за ошибок в проводимой политике. И нам необходимо открыто обсуждать этот вопрос", - заявила она.

Мари-Антуанетт Роуз Кватр также выразила обеспокоенность тем, что Африка может вновь упустить возможности, связанные с технологическим прогрессом, в частности с развитием искусственного интеллекта, если не устранит существующие фундаментальные проблемы.

"Как мы можем совершить рывок в будущее, если до сих пор не решили даже фундаментальные проблемы? Как мы можем смотреть в будущее, если не занимаемся такими вопросами, как обеспечение жильем, борьба с бедностью и доступ к предметам первой необходимости?" - сказала она.

Она добавила, что для подготовки к технологическим изменениям необходимо обеспечить всеобщий доступ к образованию и создать условия для формирования поколения, готового к вызовам будущего.